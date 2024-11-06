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Банки будуть попереджати громадян про заходи реагування у разі надходження від Нацполіції даних, що платіжна операція містить ознаки злочину

14:16, 6 листопада 2024
Президент підписав зміни до закону про порядок надання платіжних послуг громадянам.
Банки будуть попереджати громадян про заходи реагування у разі надходження від Нацполіції даних, що платіжна операція містить ознаки злочину
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Президент Володимир Зеленський 6 листопада підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг (законопроект 11043).

Він передбачає зміни до закону про платіжні послуги, за якими перед укладенням договору про надання платіжних послуг надавач платіжних послуг зобов’язаний надати користувачу на безоплатній основі інформацію про умови, що стосуються надання платіжної послуги відповідно до договору, у тому числі інформацію про заходи безпеки. Зокрема – інформацію про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів Національної поліції України письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190–192, 200, 361, 361-2 , 362–363 Кримінального кодексу.

Ця норма залишилася у фінальній версії закону, незважаючи на те, що пропозицію про розкриття банківської таємниці на запити Нацполіції було відхилено під час голосування.

Також законом уточнено, що для належної ідентифікації суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій надавачі платіжних послуг повинні негайно повідомляти інших надавачів платіжних послуг про таких суб’єктів і такі платіжні операції.

Крім того, уточнюється, що на підставі договорів та відповідно до цього Закону діяльність з ідентифікації суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, у тому числі тих, які вчинили діяння, яке може містити склад кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, вжиття заходів із запобігання або припинення зазначених платіжних операцій та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення має право здійснювати юридична особа, засновниками якої є надавачі фінансових і нефінансових послуг та послуг, суміжних з платіжними.

Законом також передбачено внесення змін до статті 130 Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками, Національним банком України лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. НБУ здійснює відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, відповідно до Закону «Про Національний банк України».

Автор: Наталя Мамченко

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Національна поліція закон Володимир Зеленський

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