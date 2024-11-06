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Для українців розширили програму грошової допомоги від ООН — хто зможе отримати

14:17, 6 листопада 2024
Програма розрахована на 6 місяців і на неї буде спрямовано понад 284 млн грн.
Для українців розширили програму грошової допомоги від ООН — хто зможе отримати
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Міністерство соціальної політики України повідомило про розширення програми додаткової грошової допомоги для мешканців прифронтових територій від World Food Programme  (ВПП ООН), яка тепер охопить більше українців.

Отримати цю допомогу, окрім тих, хто отримував раніше, тепер зможуть  особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

▪ мешкають на територіях активних або можливих бойових дій; 

▪ отримують соціальну допомогу менше ніж  3 250 грн на місяць; 

▪ не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);  

▪ не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги. 

Розмір допомоги - це різниця між 3250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина.

Програма розрахована на 6 місяців, ВПП спрямує на допомогу загалом понад 284 млн грн. 

«Гроші можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Звертатися до ВПП ООН чи Мінсоцполітики не потрібно — списки формуються на підставі вже наявної в державних реєстрах інформації», - заявили у відомстві.

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ООН

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