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Для украинцев расширили программу денежной помощи от ООН — кто сможет получить

14:17, 6 ноября 2024
Программа рассчитана на 6 месяцев и на нее будет направлено более 284 млн. грн.
Для украинцев расширили программу денежной помощи от ООН — кто сможет получить
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Министерство социальной политики Украины сообщило о расширении программы дополнительной денежной помощи жителям прифронтовых территорий от World Food Programme (ВПП ООН), которая теперь охватит больше украинцев.

Получить эту помощь, кроме тех, кто получал раньше, теперь смогут лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, одновременно соответствующие следующим критериям:

▪ проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

▪ получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;

▪ не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

▪ не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

Размер помощи – это разница между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком.

Программа рассчитана на 6 месяцев, ВПП направит на помощь в общей сложности более 284 млн грн.

«Деньги можно будет получить на банковский счет или через Укрпочту. Обращаться в ВПП ООН или Минсоцполитики не нужно – списки формируются на основании уже имеющейся в государственных реестрах информации», - заявили в ведомстве.

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ООН

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