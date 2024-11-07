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В Киеве привлекли к ответственности водителя грузовика, который загрязнил проезжую часть, фото

10:10, 7 ноября 2024
Водитель грузовика допустил самовольное открытие борта, что привело к загрязнению дорожного покрытия камнями.
В Киеве привлекли к ответственности водителя грузовика, который загрязнил проезжую часть, фото
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В среду, 6 ноября, в Киеве наказали водителя, который загрязнил проезжую часть возле станции метро «Выдубичи».

Патрульная полиция Киева сообщила, что коммунальные службы убрали замусоренный участок дороги, а полицейские установили и разыскали нарушителя.

Как выяснилось, водитель грузовика допустил самовольное открытие борта, что привело к загрязнению дорожного покрытия камнями, что создало опасность для других участников дорожного движения.

Инспекторы разъяснили водителю его правонарушения и составили соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно ПДД, водители обязаны не загрязнять проезжую часть и полосу отвода автомобильных дорог. Также, перевозка груза разрешается, если он не создает шума и не загрязняет проезжую часть и окружающую среду.

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Киев

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