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В Генштабе объяснили, почему создают новые бригады вместо комплектования имеющихся

15:47, 6 ноября 2024
Новые бригады создают для закрытия фронта, протяженность которого увеличивается.
В Генштабе объяснили, почему создают новые бригады вместо комплектования имеющихся
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Новые бригады в Вооруженных силах Украины создают вместо пополнения имеющихся, ведь только так можно быстро усилить нужные участки фронта. Об этом рассказал спикер Генштаба Дмитрий Лиховий, передает «Интерфакс-Украина».

«По неопытности личного состава в таких бригадах также потери растут значительно выше, чем если бы людей влили в старые бригады, разбавив опытных военных», — подчеркнул он.

Дмитрий Лиховий объяснил, что новые бригады создаются, чтобы закрывать фронт, протяженность которого увеличивается. Другого действенного способа противодействовать противнику, по его словам, просто нет.

Спикер Генштаба ВСУ добавил, что россияне имеют преимущество, иногда достигающее пятикратного. Поэтому, когда есть угроза потери позиций, на них отправляют отдельные батальоны других воинских частей. Это оптимальный способ противодействия прорыву в условиях недостаточных сил и средств, говорит спикер.

Также он подчеркнул, что оперативно пополнять бригады личным составом сейчас невозможно, ведь новобранцы должны пройти адаптацию и занимающее время согласование. Кроме того, новые бригады нужны для ротации уже имеющихся.

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ВСУ военные армия военнослужащие

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