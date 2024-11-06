Причины и проявления эмоционального выгорания – для нотариусов проведут лекцию

НПУ организовала лекцию об эмоциональном выгорании, в частности, в контексте нотариальной деятельности.

Фото: kaminiwood.com

Нотариальная палата Украины сообщила, что состоится лекция по теме: «Эмоциональное выгорание: причины, проявления, советы для нотариусов».

Лекция состоится 13 ноября в 14.00 по ссылке.

Специалисты рассмотрят следующие вопросы:

понятие «эмоциональное выгорание» и «усталость от сострадания»;

причины и проявления эмоционального выгорания;

как предупредить выгорание;

способы заботы о себе;

инструменты сохранения объективности при совершении нотариальных действий;

ситуации, в которых следует обращаться к специалистам.

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