Причины и проявления эмоционального выгорания – для нотариусов проведут лекцию

Нотариальная палата Украины сообщила, что состоится лекция по теме: «Эмоциональное выгорание: причины, проявления, советы для нотариусов».
Лекция состоится 13 ноября в 14.00 по ссылке.
Специалисты рассмотрят следующие вопросы:
понятие «эмоциональное выгорание» и «усталость от сострадания»;
причины и проявления эмоционального выгорания;
как предупредить выгорание;
способы заботы о себе;
инструменты сохранения объективности при совершении нотариальных действий;
ситуации, в которых следует обращаться к специалистам.
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