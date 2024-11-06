Причини та прояви емоційного вигорання — для нотаріусів проведуть лекцію

НПУ організувала лекцію про емоційне вигорання, зокрема в контексті нотаріальної діяльності.

Фото: kaminiwood.com

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Нотаріальна палата України повідомила, що відбудеться лекція на тему: «Емоційне вигорання: причини, прояви, поради для нотаріусів».

Лекція відбудеться 13 листопада о 14:00 за посиланням.

Спеціалісти розглянуть наступні питання:

поняття «емоційне вигорання» та «втома від співчуття»;

причини та прояви емоційного вигорання;

як попередити вигорання;

способи турботи про себе;

інструменти збереження обʼєктивності при вчинення нотаріальних дій;

ситуації, в яких варто звертатись до спеціалістів.

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