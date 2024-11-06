Причини та прояви емоційного вигорання — для нотаріусів проведуть лекцію

Нотаріальна палата України повідомила, що відбудеться лекція на тему: «Емоційне вигорання: причини, прояви, поради для нотаріусів».
Лекція відбудеться 13 листопада о 14:00 за посиланням.
Спеціалісти розглянуть наступні питання:
поняття «емоційне вигорання» та «втома від співчуття»;
причини та прояви емоційного вигорання;
як попередити вигорання;
способи турботи про себе;
інструменти збереження обʼєктивності при вчинення нотаріальних дій;
ситуації, в яких варто звертатись до спеціалістів.
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