В Уряді пояснили, як збільшиться розмір виплат при виході на пенсію пізніше 60 років

Щоб отримати виплати «з відстрочкою», потрібно подати звернення до Пенсійного фонду.

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Для українців, які працюють після досягнення пенсійного віку, основний розмір пенсії збільшується.

Щоб отримати виплати «з відстрочкою», потрібно подати звернення до Пенсійного фонду.

У Кабміні пояснюють, що при відстрочці до 60 місяців:

+0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу (після досягнення 60 років).

При відстрочці понад 60 місяців:

+0,75% за кожен повний місяць набутого страхового стажу (після досягнення 60 років).

Як саме може зрости пенсія, якщо продовжити працювати після досягнення пенсійного віку:

1 рік (12 місяців): +6% (0,5% * 12)

2 роки (24 місяці): +12% (0,5% * 24)

6 років (72 місяці): +54% (0,75% * 72)

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