В Уряді пояснили, як збільшиться розмір виплат при виході на пенсію пізніше 60 років

Для українців, які працюють після досягнення пенсійного віку, основний розмір пенсії збільшується.
Щоб отримати виплати «з відстрочкою», потрібно подати звернення до Пенсійного фонду.
У Кабміні пояснюють, що при відстрочці до 60 місяців:
+0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу (після досягнення 60 років).
При відстрочці понад 60 місяців:
+0,75% за кожен повний місяць набутого страхового стажу (після досягнення 60 років).
Як саме може зрости пенсія, якщо продовжити працювати після досягнення пенсійного віку:
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