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CША виконали тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III одразу після виборів

13:46, 6 листопада 2024
Метою тесту є демонстрація готовності ядерних сил США та зміцнення впевненості в ядерному стримуванні країни.
CША виконали тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III одразу після виборів
Фото: vandenberg.spaceforce.mil
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Сполучені Штати Америки здійснили випробувальний запуск гіперзвукової неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомляє пресслужба Бази космічних сил Ванденберг.

Метою програми випробувань американських міжконтинентальних балістичних ракет є «демонстрація готовності ядерних сил США та забезпечення впевненості у смертоносності та ефективності ядерного стримування країни».

Вказується, що такі випробування відбувалися понад 300 разів, і цей запуск не є результатом поточних світових подій.

«Повітряний запуск підтверджує живучість наших міжконтинентальних балістичних ракет, які служать стратегічною опорою для захисту нашої країни та союзників і партнерів», — наголосив генерал Томас А. Бюсьєр, командувач Глобальним ударним командуванням ВПС.

Спусковий апарат міжконтинентальної балистичної ракети пройшов приблизно 4200 миль до випробувального полігону протиракетної оборони Рональда Рейгана командування космічної та протиракетної оборони армії США, розташованого в Республіці Маршаллові Острови на атолі Кваджалейн.

Для цих випробувань фахівці збирають радарні, оптичні та телеметричні дані на кінцевій фазі польоту, щоб оцінити продуктивність системи.

Завдяки здатності розвивати швидкість понад 15000 миль на годину, ця ракета може досягти будь-якої цілі на Землі за пів години. Для порівняння, відстань від Каліфорнії до москви становить близько 5900 миль, а до Пекіна - приблизно 6000 миль.

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США

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