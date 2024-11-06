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США выполнили тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сразу после выборов

13:46, 6 ноября 2024
Целью теста является демонстрация готовности ядерных сил США и укрепление уверенности в ядерном сдерживании страны.
США выполнили тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сразу после выборов
Фото: vandenberg.spaceforce.mil
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Соединенные Штаты Америки провели испытательный запуск гиперзвуковой невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба Базы космических сил Ванденберг.

Целью программы испытаний американских межконтинентальных баллистических ракет является демонстрация готовности ядерных сил США и обеспечение уверенности в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны.

Указано, что такие испытания происходили более 300 раз, и этот запуск не является результатом текущих мировых событий.

«Воздушный запуск подтверждает живучесть наших межконтинентальных баллистических ракет, которые служат стратегической опорой для защиты нашей страны и союзников и партнеров», - подчеркнул генерал Томас А. Бюсьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС.

Спусковой аппарат межконтинентальной баллистической ракеты прошел около 4200 миль до испытательного полигона противоракетной обороны Рональда Рейгана командования космической и противоракетной обороны армии США, расположенного в Республике Маршалловы Острова на атолле Кваджалейн.

Для этих испытаний специалисты собирают радарные, оптические и телеметрические данные на конечной фазе полета для оценки производительности системы.

Благодаря способности развивать скорость более 15000 миль в час, эта ракета может достичь любой цели на Земле за полчаса. Для сравнения, расстояние от Калифорнии до москвы составляет около 5900 миль, а до Пекина – примерно 6000 миль.

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США

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