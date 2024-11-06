В Правительстве объяснили, как увеличится размер выплат при выходе на пенсию позже 60 лет

Чтобы получить выплаты «с отсрочкой», нужно подать обращение в Пенсионный фонд.

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Для украинцев, работающих по достижении пенсионного возраста, основной размер пенсии увеличивается.

Чтобы получить выплаты с отсрочкой, нужно подать обращение в Пенсионный фонд.

В Кабмине объясняют, что при отсрочке до 60 месяцев:

+0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа (по достижении 60 лет).

При отсрочке более 60 месяцев:

+0,75% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа (по достижении 60 лет).

Как именно может вырасти пенсия, если продолжить работать после достижения пенсионного возраста:

1 год (12 месяцев): +6% (0,5%*12)

2 года (24 месяца): +12% (0,5%*24)

6 лет (72 месяца): +54% (0,75%*72)

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