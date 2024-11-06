В Правительстве объяснили, как увеличится размер выплат при выходе на пенсию позже 60 лет

Для украинцев, работающих по достижении пенсионного возраста, основной размер пенсии увеличивается.
Чтобы получить выплаты с отсрочкой, нужно подать обращение в Пенсионный фонд.
В Кабмине объясняют, что при отсрочке до 60 месяцев:
+0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа (по достижении 60 лет).
При отсрочке более 60 месяцев:
+0,75% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа (по достижении 60 лет).
Как именно может вырасти пенсия, если продолжить работать после достижения пенсионного возраста:
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