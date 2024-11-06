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У Генштабі пояснили, чому створюють нові бригади замість комплектування наявних

15:47, 6 листопада 2024
Нові бригади створюють, щоб закривати фронт, протяжність якого збільшується.
У Генштабі пояснили, чому створюють нові бригади замість комплектування наявних
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Нові бригади у Збройних силах України створюють замість поповнення наявних, адже лише так можна швидко посилити потрібні ділянки фронту. Про це розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій, передає «Інтерфакс-Україна».

«Через недосвідченість особового складу в таких бригадах також втрати ростуть значно вище, аніж якби людей влили у старі бригади, розбавивши досвідчених військових», — наголосив він.

Дмитро Лиховій пояснив, що нові бригади створюють, щоб закривати фронт, протяжність якого збільшується. Іншого дієвого способу протидіяти противнику, за його словами, просто немає.

Речник Генштабу ЗСУ додав, що росіяни мають перевагу, яка іноді досягає п’ятиразової. Тому, коли є загроза втрати позицій, на них відправляють окремі батальйони інших військових частин. Це оптимальний спосіб протидії прориву в умовах недостатніх сил і засобів, каже речник.

Також від наголосив, що оперативно поповнювати бригади особовим складом зараз неможливо, адже новобранці мають пройти адаптацію та злагодження, що займає час. Крім того, нові бригади потрібні для ротації вже наявних.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці

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