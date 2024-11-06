Банки будут предупреждать граждан о мерах реагирования в случае поступления от Нацполиции данных, что платежная операция содержит признаки преступления

Президент подписал изменения в закон о порядке предоставления платежных услуг гражданам.

Президент Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон об усовершенствовании функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг (законопроект 11043).

Он предусматривает изменения в закон о платежных услугах, по которым перед заключением договора о предоставлении платежных услуг поставщик платежных услуг обязан предоставить пользователю на безвозмездной основе информацию об условиях, касающихся предоставления платежной услуги в соответствии с договором, в том числе информацию о мерах безопасности. В частности - информацию о мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов Национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362–363 Уголовного кодекса.

Эта норма осталась в финальной версии закона, несмотря на то, что предложение о раскрытии банковской тайны по запросам Нацполиции было отклонено во время голосования.

Также законом уточнено, что для надлежащей идентификации субъектов ошибочных, ненадлежащих платежных операций, принятия мер по предотвращению или прекращению таких платежных операций поставщики платежных услуг должны немедленно уведомлять других поставщиков платежных услуг о таких субъектах и ​​таких платежных операциях.

Кроме того, уточняется, что на основании договоров и в соответствии с настоящим Законом деятельность по идентификации субъектов ошибочных, ненадлежащих платежных операций, в том числе совершивших деяние, которое может содержать состав уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, принятие мер по предотвращение или прекращение указанных платежных операций и предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения вправе осуществлять юридическое лицо, учредителями которого являются поставщики финансовых и нефинансовых услуг и услуг, смежных с платежными.

Законом также предусмотрено внесение изменений в статью 130 Земельного кодекса, согласно которым право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками, Национальным банком Украины только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога.

Такие земельные участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение двух лет со дня обретения права собственности. НБУ осуществляет отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности в соответствии с Законом «О Национальном банке Украины».

Автор: Наталя Мамченко

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