Акції медіакомпанії Трампа зросли на 50% після його перемоги на виборах

Ціна акцій Trump Media перевищила $51 за акцію.

Джерело фото: Economist.kg

Акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group зросли на 50% після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, повідомляє CNBC.

Протягом останніх 30 днів акції компанії піднялися на понад 105% і торгуються вище $51 за акцію. Однак у попередні п’ять торгових сесій вони втратили понад 34% на тлі зростаючої підтримки Камали Гарріс у завершальні дні виборів.

Основний актив Trump Media, соцмережа Truth Social, розглядається як ключова платформа для комунікацій Трампа в якості нового президента. Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, її прибуток склав трохи більше $1 мільйона.

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