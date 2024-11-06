Стало відомо, як ринки реагують на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США

Ф'ючерсні ринки у США та акції банків почали зростати.

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Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів.

На перемогу Трампа ринки відреагували невеликим зростанням.

За даними AP, ф'ючерсні ринки в США різко зросли: індекс Dow Jones зріс на 2,85%, а індекс S&P 500 майже на 2%.

Біткоїн, який багато хто вважає переможцем за президентства Трампа, досяг історичного максимуму, перевищивши $75 000.

Tesla, компанія, якою управляє член виборчої компанії Трампа Ілон Маск, зросла на 12% перед відкриттям торгів, тоді як інші виробники електромобілів упали.

Акції банків також продемонстрували впевнене зростання на тлі очікувань «відкату» з боку регулюючих органів, які здійснюють нагляд за ринками при Трампі.

Разом з тим, акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group зросли на 50%.

Додамо, цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

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