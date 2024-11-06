Мінсоцполітики підвищило граничні ціни на протези для військових

Мінсоцполітики підвищило граничні ціни на високофункціональні протези для військових – учасників бойових дій. Згідно з наказом №464-н від 11 жовтня 2024 року, це дозволить забезпечити військовослужбовців, які втратили кінцівки, сучасними протезами безоплатно. Протези оснащені електронними колінними модулями від світових виробників, як-от Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford, і будуть надані в рамках державної програми.
Підвищені граничні ціни становлять:
Ціни переглянуто на основі аналізу калькуляцій протезних підприємств, які співпрацюють з державною програмою.
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