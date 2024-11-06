Минсоцполитики повысило предельные цены на протезы для военных

Государство обеспечит современные протезы для участников боевых действий бесплатно.

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Минсоцполитики повысило предельные цены на высокофункциональные протезы для военных - участников боевых действий. Согласно приказу №464-н от 11 октября 2024 года, это позволит обеспечить военнослужащих, потерявших конечности, современными протезами бесплатно. Протезы оснащены электронными коленными модулями от мировых производителей, таких как Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford, и будут предоставлены в рамках государственной программы.

Повышенные предельные цены составляют:

протез бедра с электронным управлением коленного узла - с 1,2 млн грн до 1,7 млн грн;

протез после вычленения в тазобедренном суставе - с 1,4 млн грн до более 2 млн грн.

Цены пересмотрены на основе анализа калькуляций протезных предприятий, сотрудничающих с государственной программой.

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