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С 1 ноября подготовка мобилизованных будет происходить по-новому, — в Генштабе очертили изменения

14:38, 6 ноября 2024
Особый акцент будет сделан на подготовку новичков к реальному бою.
С 1 ноября подготовка мобилизованных будет происходить по-новому, — в Генштабе очертили изменения
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С 1 ноября будет изменена подготовка мобилизованных в учебных центрах. Теперь, как объяснили в Генеральном штабе:

  • подготовка будет длиться не один месяц, как раньше, а полтора;
  • почти вдвое увеличивается количество часов огневой подготовки,
  • актуализируются новые учебные направления, которых до сих пор не было в программе, в частности, боевые действия в условиях работы враждебных БПЛА и т.д.

Как пишет «Главком», об этом сообщили в Главном управлении доктрин и подготовке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что особый упор сделан на подготовку новичков к реальному бою. В частности, существенно увеличилось время, отведенное на огневую подготовку, – с нынешних 68 часов до 101 часа. Если раньше на обучение одного бойца выделялось 300 патронов, то теперь предусмотрено почти втрое больше, 850 патронов. Кроме того, мобилизованные будут выполнять 45 различных упражнений по стрельбе из разного положения (предыдущие нормы предусматривали 23 упражнения).

Также в Генштабе решили за лучше знакомить будущих воинов с т. н. коллективным оружием (пулеметом, ручным противотанковым гранатометом, автоматическим гранатометом).

Более чем на половину вырастет количество комплексных тактических занятий – с 30 до 48-ми. В новых учебных программах увеличена на четверть инженерная подготовка (действия в окопе, изучение минной опасности, маскировка) – до 13 часов, а также освоение азов домедицинской помощи – до 16 часов.

Совершенно новое направление, а именно ведение боя в условиях работы враждебных БПЛА и ознакомление со средствами окопной РЭБ, теперь введено в обязательную программу для всех 27 учебных центров ВСУ. На это отведено суммарно 10 часов. Новичок должен различать разные виды беспилотников, знать, как на них реагировать, чем поразить вражеский дрон и как взаимодействовать со своими дронарями.

В общей сложности продолжительность подготовки возрастет на 78 часов.

Кроме того, в медиа пишут, что для контроля за работой и жизнью в учебных центрах планируют установить видеокамеры.

В будущем Генштаб планирует не просто проставлять отметку военным, прошедшим курс базовой общевойсковой подготовки, а выдавать соответствующий сертификат, в котором будет указана успеваемость каждого в овладении основными дисциплинами, которые пригодятся на поле боя.

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ВСУ военнослужащие

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