Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

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5 ноября в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Пилипенко Ирина Александровна – Чаплинский районный суд Херсонской области – 756,875 – соответствует занимаемой должности

Раца Владимир Анатольевич – Болградский районный суд Одесской области – перерыв в рассмотрении вопроса для получения дополнительных документов и объяснений судьи.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября 2024 года отменила результаты тестирования на когнитивные способности (IQ – тест), которое 4 и 5 ноября сдавали две группы кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Добавим, только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ.

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