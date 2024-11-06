В Латвии могут ввести обязательный призыв женщин в армию с 2028 года

В Минобороны страны подчеркивают важность вопроса гендерного равенства.

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В Латвии могут ввести обязательный призыв женщин в Службу национальной обороны в 2028 году. Такую идею поддержал Министр обороны страны Андрис Спрудс, передает Public Broadcasting of Latvia.

Министр подчеркнул важность вопроса гендерного равенства. Он добавил, что этот принцип уже реализовали Швеция, Норвегия и Дания, и это будет продолжаться в будущем.

Обязательный призыв женщин поддерживает политическая партия «Прогрессисты».

Министр добавил, что якобы раньше большинство граждан Латвии не поддерживало обязательное участие женщин в обороне страны, но со временем настроения изменились.

Понятно, что завтра до обеда это не решить. Надо выполнить большую «домашнюю задачу» — это дискуссии и диалог внутри коалиции, а также в парламенте и обществе. Очень важно, чтобы общество это поддержало. Одна из потенциальных целей «дорожной карты» — 2028 год, когда речь пойдет о четырех тысячах призывниках в Службе национальной обороны», — отметил Спрудс.

Он добавил, что для призыва женщин систему Службы национальной обороны еще предстоит совершенствовать. В частности, изменить экипировку и форму для военных.

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