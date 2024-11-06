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У Латвії можуть запровадити обов’язковий призов жінок до армії з 2028 року

21:11, 6 листопада 2024
У Міноборони країни підкреслюють важливість питання гендерної рівності.
У Латвії можуть запровадити обов’язковий призов жінок до армії з 2028 року
Фото з відкритих джерел
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У Латвії можуть запровадити обов’язковий призов жінок до Служби національної оборони у 2028 році. Таку ідею підтримав міністр оборони країни Андріс Спрудс, передає Public Broadcasting of Latvia.

Міністр підкреслив важливість питання гендерної рівності. Він додав, що цей принцип вже реалізували Швеція, Норвегія та Данія, і це триватиме в майбутньому.

Обовʼязковий призов жінок підтримує також політична партія «Прогресисти».

Міністр додав, що начебто раніше більшість громадян Латвії не підтримувала обов’язкову участь жінок в обороні країни, але з часом настрої змінилися.

«Зрозуміло, що завтра до обіду це не вирішити. Треба виконати велике «домашнє завдання» — це дискусії та діалог всередині коаліції, а також у парламенті та суспільстві. Дуже важливо, щоб суспільство це підтримало. Одна з потенційних цілей «дорожньої карти» — 2028 рік, коли йтиметься про чотири тисячі призовників у Службі національної оборони», — зазначив Спрудс.

Він додав, що для призову жінок систему Служби національної оборони ще треба вдосконалювати. Зокрема, змінити екіпірування та форму для військових.

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армія Латвія

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