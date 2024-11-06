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Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

20:53, 6 листопада 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС
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5 листопада в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Пилипенко Ірина Олександрівна - Чаплинський районний суд Херсонської області - 756,875 - відповідає займаній посаді

Раца Володимир Анатолійович - Болградський районний суд Одеської області - перерва в розгляді питання для отримання додаткових документів та пояснень судді.

Раніше ми писали, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 листопада 2024 року скасувала результати тестування на когнітивні здібності (IQ – тест), яке 4 та 5 листопада складали дві групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації.

Додамо, лише 22 кандидати на посади суддів апеляційних судів з 124 змогли б скласти IQ.

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ВККС

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