З 1 листопада підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому, — у Генштабі окреслили зміни

Особливий акцент буде зроблено на підготовку новачків до реального бою.

Із 1 листопада змінять підготовку мобілізованих у навчальних центрах. Тепер, як пояснили у Генеральному штабі:

підготовка триватиме не один місяць, як раніше, а півтора;

майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки,

актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін.

Як пише «Главком», про це повідомили в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що особливий акцент зроблено на підготовку новачків до реального бою. Зокрема, суттєво збільшився час, відведений на вогневу підготовку, – з дотеперішніх 68 годин до 101 години. Якщо раніше на навчання одного бійця виділялося 300 патронів, то відтепер передбачено майже втричі більше, 850 патронів. Крім того, мобілізовані виконуватимуть 45 різних вправ зі стрільби з різного положення (попередні норми передбачали 23 вправи).

Також у Генштабі вирішили за краще знайомити майбутніх воїнів з т. зв. колективною зброєю (кулеметом, ручним протитанковим гранатометом, автоматичним гранатометом).

Більш як на половину зростає кількість комплексних тактичних занять – із 30 до 48-ми. У нових навчальних програмах збільшено на чверть інженерну підготовку (дії в окопі, вивчення мінної небезпеки, маскування) – до 13 годин, а також опанування азів домедичної допомоги – до 16 годин.

Цілковито новий напрямок, а саме ведення бою в умовах роботи ворожих БПЛА та ознайомлення з засобами окопної РЕБ, тепер введено в обов’язкову програму для всіх 27 навчальних центрів ЗСУ. На це відведено сумарно 10 годин. Новачок має розрізняти різні види безпілотників, знати, як на них реагувати, чим можна уразити ворожий дрон та як взаємодіяти зі своїми дронарями.

Загалом тривалість підготовки зросте на 78 годин.

Крім того, у медіа пишуть що для контролю за роботою та життям в навчальних центрах планують встановити відеокамери.

У майбутньому Генштаб планує не просто проставляти відмітку військовим, які пройшли курс базової загальновійськової підготовки, а видавати відповідний сертифікат, в якому буде вказано успішність кожного в опануванні основних дисциплін, що стануть в нагоді на полі бою.

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