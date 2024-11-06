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Камала Харрис не будет выступать в ночь выборов – видео обстановки в штабе

09:06, 6 ноября 2024
Команда Харрис продолжает работать над подсчетом голосов, сторонники расходятся.
Камала Харрис не будет выступать в ночь выборов – видео обстановки в штабе
Штаб-квартира Харрис
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Кандидат от демократов на пост президента США Камала Харрис не будет обращаться к избирателям и СМИ в ночь выборов. Ее выступление может состояться только утром по американскому времени, сообщает AP News.

Сопредседатель предвыборной кампании Харрис, Седрик Ричмонд, сообщил, что хотя вице-президент не будет выступать этой ночью, ее команда продолжит борьбу, чтобы каждый голос был подсчитан. «Нам еще нужно посчитать голоса. У нас еще есть государства, которые еще не призваны. Мы будем продолжать всю ночь бороться за то, чтобы каждый голос был подсчитан, чтобы каждый голос засчитался», - сказал Ричмонд на вечеринке в Университете Говарда.

Сейчас многие сторонники уже покинули мероприятие, и штаб Харрис постепенно пустеет.

Зато в штабе Дональда Трампа ситуация выглядит более оптимистичной. Сторонники веселятся и поют, ожидая его выступления в конференц-центре Палм-Бич. Ожидается, что Трамп выйдет к своим сторонникам после того, как прибудет из Мар-а-Лаго.

Как ранее сообщалось, более 95% шанса победы в выборах Дональда Трампа - прогнозирует The New York Times.

Напомним, президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса избирателей одному победителю, а в Небраске и Мэнни голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство - не менее 270 из 538 голосов избирателей, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании.

Кроме того сообщалось, республиканцы также укрепили свою позицию, обеспечив контроль над Сенатом благодаря ключевым победам: Берни Морено в Огайо, Джим Джастис в Западной Вирджинии и Деб Фишер, которая сохранила свое место в Небраске.

Штаб-квартира Харрис

Штаб-квартира Трампа

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США выборы Дональд Трамп Камала Харрис

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