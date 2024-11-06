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Илон Маск опубликовал мэм, на котором он уже находится в Овальном кабинете Белого дома

08:47, 6 ноября 2024
Ранее Трамп заявлял, что хочет предоставить Маску должность в своей администрации.
Илон Маск опубликовал мэм, на котором он уже находится в Овальном кабинете Белого дома
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Илон Маск опубликовал в своей соцсети Х мем, на котором он уже находится в Овальном кабинете Белого дома.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он намерен создать комиссию по эффективности правительства, которая проведет аудит ведомств. Главой комиссии станет миллиардер и изобретатель Илон Маск.

Добавим, что судья штата Пенсильвания Анджело Фольетта разрешил миллиардеру Илону Маску продолжать ежедневный розыгрыш одного миллиона долларов среди избирателей президента США.

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