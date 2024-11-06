Ілон Маск опублікував мем, на якому він уже знаходиться в Овальному кабінеті Білого дому

Раніше Трамп заявляв, що хоче надати Маску посаду у своїй адміністрації.

Ілон Маск опублікував у своїй соцмережі Х мем, на якому він уже знаходиться в Овальному кабінеті Білого дому.

Зокрема, як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп заявив, що в разі свого переобрання він планує створити комісію з ефективності уряду, яка проведе аудит відомств. Головою комісії стане мільярдер та винахідник Ілон Маск.

Додамо, що суддя штату Пенсильванія Анджело Фольєтта дозволив мільярдеру Ілону Маску продовжувати щоденний розіграш одного мільйона доларів серед виборців президента США.

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