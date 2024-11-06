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Камала Гарріс поки ніяк не відреагувала на перемогу Трампа

15:04, 6 листопада 2024
Гарріс поки не зробила жодної заяви для своїх виборців.
Камала Гарріс поки ніяк не відреагувала на перемогу Трампа
Фото: sky.com
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Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США

Опонентка Трампа — представниця Демократичної партії Камала Гарріс, поки що ніяк не відреагувала на свою поразку, пише sky.com.

«Віце-президентка офіційно не визнала своєї поразки, незважаючи на прогнози, що показують, що Дональд Трамп здобув впевнену перемогу», - кажуть у виданні.

Увечері її шанувальники, які були на мітингу у Вашингтоні, розійшлися по домівках, додавши, що вона з ними не розмовлятиме.

«Припускається, що потім вона пішла на ніч до резиденції віце-президентки.

Наскільки нам відомо, Гарріс планує виступити сьогодні, хоча жодних додаткових подробиць ми не маємо», – пише видання.

Також там додали, що віце-президентка, безсумнівно, почуватиметься «пригніченою» у міру надходження результатів, і партії доведеться провести серйозну «переоцінку цінностей».

Раніше ми писали, що Камала Гарріс не виступатиме у ніч виборів.

Додамо, цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

Також стало відомо, як ринки реагують на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

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США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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