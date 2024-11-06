Укренерго оголосило технічний дефолт за «зеленими» облігаціями

Укренерго тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку.

Фото: ua-energy

НЕК «Укренерго» повідомляє, що з 9 листопада тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.

Тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації.

Вказується, що Укренерго спільно з Кабміном вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі.

НЕК повідомило своїх партнерів та кредиторів про тимчасове зупинення платежів за зеленими облігаціями, а також надало запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії.

Згідно із заявою, Укренерго надалі виконує свої зобов’язання та операційні функції. Зокрема, що стосується поточних завдань НЕК – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об’єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов Кабінету Міністрів та наказу уповноваженого органу управління НЕК «Укренерго» від держави – Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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