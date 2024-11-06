Укрэнерго объявило технический дефолт по «зеленым» облигациям

Укрэнерго временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по «зеленым» облигациям устойчивого развития.

Фото: ua-energy

НЭК «Укрэнерго» сообщает, что с 9 ноября временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по «зеленым» облигациям устойчивого развития, выпущенными в 2021 году под государственную гарантию.

Временная остановка осуществления платежей по облигациям вводится до момента завершения процесса реструктуризации.

Указывается, что Укрэнерго совместно с Кабмином принимают все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с собственниками облигаций в ближайшей перспективе.

НЭК сообщила своим партнерам и кредиторам о временной остановке платежей по зеленым облигациям, а также предоставила заверения в операционной и финансовой устойчивости компании.

Согласно заявлению, Укрэнерго продолжает выполнять свои обязательства и операционные функции. В частности, что касается текущих задач НЭК – подготовки к зиме, восстановлению, обустройству защиты и усилению устойчивости объединенной энергосистемы Украины в условиях военного положения.

Основанием для прекращения платежей есть положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабинета Министров и приказа уполномоченного органа управления НЭК «Укрэнерго» от государства – Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украины условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

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