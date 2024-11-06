В Харькове мужчина украл автомобиль, заверив водителя эвакуатора, что это его транспорт

Авто удалось найти, а мужчине сообщили о подозрении.

Иллюстративное изображение: avtosos

29-летний мужчина в Шевченковском районе Харькова вызвал эвакуатор, чтобы украсть Volkswagen. Он заверил водителя транспорта, что это его автомобиль. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В частности, отмечается, что в дежурную часть райуправления обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные украли ее автомобиль.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к похищению причастен житель города.

«Злоумышленник увидел на улице Клочковской автомобиль, припаркованный у подъезда длительное время. Он вызвал эвакуатор, заверил водителя эвакуатора, что это транспортное средство принадлежит ему и (ред: он) имеет документы. После чего автомобиль доставили по адресу, указанному нарушителем», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Авто удалось найти, а мужчине сообщили о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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