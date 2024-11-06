Под Белой Церковью водитель во время обгона врезался в грузовик

В результате ДТП пострадал пассажир грузовика.

Источник фото: полиция Киевской области

Полиция Киевщины расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи Белой Церкви, в результате которого пострадал пассажир. Инцидент произошел между селами Фурсы и Трушки. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным, 49-летний водитель Hyundai во время обгона столкнулся с грузовиком Dayun, которым управлял 56-летний мужчина. В результате аварии легковушка частично перекрыла движение, однако после осмотра места происшествия дорога была освобождена.

56-летний пассажир грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован. Другие участники ДТП не пострадали.

Следователи Белоцерковского райотдела полиции, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины). Полиция призывает водителей внимательно следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила скоростного режима.

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