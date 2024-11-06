Під Білою Церквою водій під час обгону врізався у вантажівку

В результаті ДТП постраждав пасажир вантажівки.

Джерело фото: поліція Київської області

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Поліція Київщини розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу Білої Церкви, внаслідок якої постраждав пасажир. Інцидент стався між селами Фурси та Трушки. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними, 49-річний водій Hyundai під час обгону зіткнувся з вантажівкою Dayun, якою керував 56-річний чоловік. Унаслідок аварії легковик частково перекрив рух, проте після огляду місця події дорогу було звільнено.

56-річний пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Інші учасники ДТП не постраждали.

Слідчі Білоцерківського райвідділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України). Поліція закликає водіїв уважно стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил швидкісного режиму.

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