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У листку непрацездатності працівника не вказано код хвороби — чи може роботодавець відмовити у прийнятті

10:33, 7 листопада 2024
Якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифр, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка.
У листку непрацездатності працівника не вказано код хвороби — чи може роботодавець відмовити у прийнятті
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи має право роботодавець відмовити працівнику в прийнятті листка непрацездатності, якщо в листку непрацездатності не вказано код хвороби.

Так, якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифр МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка непрацездатності. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі.

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року №532/274/136-ос/1406 у графі «Діагноз первинний» лікар указує первинний діагноз у перший день видачі листка непрацездатності.

У графі «Діагноз заключний» лікар указує остаточний діагноз, а в графі «шифр МКХ-10» – шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 1 січня 1993 року.

Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого.

В іншому разі первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

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