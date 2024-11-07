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В листке нетрудоспособности работника не указан код болезни — может ли работодатель отказать в принятии

10:33, 7 ноября 2024
Если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре, это не может быть основанием для отказа в оплате такого листка.
В листке нетрудоспособности работника не указан код болезни — может ли работодатель отказать в принятии
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, вправе ли работодатель отказать работнику в принятии листка нетрудоспособности, если в листке нетрудоспособности не указан код болезни.

Так, если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате такого листка нетрудоспособности. О причине нетрудоспособности можно узнать по коду, подчеркнутому в соответствующей графе.

В соответствии с пунктом 3.2 Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 3 ноября 2004 №532/274/136-ос/1406 в графе «Диагноз первичный» врач указывает первичный диагноз в первый день выдачи листка нетрудоспособности.

В графе «Диагноз заключительный» врач указывает окончательный диагноз, а в графе «шифр МКБ-10» – шифр диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственных проблем здравоохранения десятого пересмотра, принятой 43 Всемирной ассамблеей здравоохранения 93 года.

Диагноз первичный, заключительный диагноз и шифр МКБ-10 отмечаются исключительно по письменному согласию больного.

В противном случае первичный и заключительный диагнозы и шифр МКБ-10 не указываются.

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