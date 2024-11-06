Киевляне просят ввести единый билет на все виды общественного транспорта в городе

По мнению автора петиции, благодаря единому билету пассажиры смогут совершать несколько пересадок в течение времени действия билета, что снизит риск уклонения от оплаты проезда.

На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию 13261 с призывом ввести единый билет на все виды общественного транспорта в городе.

По словам автора, такая система позволит пассажирам пользоваться одним билетом для передвижения на автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро, что значительно улучшит мобильность, удобство и прозрачность общественного транспорта, а также повысит эффективность транспортной системы города.

В частности, автор просят ввести для разных нужд пассажиров гибкие варианты единого билета: билеты на 1 час, 12 часов, 24 часа, неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год.

«Это позволит пользователям выбирать оптимальный тариф, в зависимости от частоты использования транспорта», - считает он.

К тому же благодаря единому билету пассажиры смогут совершать несколько пересадок в течение времени действия билета, не оплачивая каждый отдельный проезд. Это позволит оптимизировать расходы на транспорт и выбирать удобные маршруты и снизит риск уклонения от оплаты проезда.

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