Кияни просять запровадити єдиний квиток на всі види громадського транспорту у місті

На думку автора петиції, завдяки єдиному квитку пасажири зможуть здійснювати кілька пересадок протягом часу дії квитка, що знизить ризик ухилення від оплати проїзду.

На сайті Київради зареєстрували петицію 13261 із закликом впровадити єдиний квиток на всі види громадського транспорту у місті.

За словами автора, така система дозволить пасажирам користуватися одним квитком для пересування на автобусах, трамваях, тролейбусах, маршрутках та метро, що значно покращить мобільність, зручність та прозорість громадського транспорту, а також підвищить ефективність транспортної системи міста.

Зокрема, автор просять запровадили для різних потреб пасажирів гнучкі варіанти єдиного квитка: квитки на 1 годину, 12 годин, 24 години, тиждень, місяць, 3 місяці, 6 місяців та рік.

«Це дозволить користувачам обирати оптимальний тариф, залежно від частоти використання транспорту», - вважає він.

До того ж, завдяки єдиному квитку пасажири зможуть здійснювати кілька пересадок протягом часу дії квитка, не оплачуючи кожен окремий проїзд. Відтак, це дозволить оптимізувати витрати на транспорт та обирати найзручніші маршрути та знизить ризик ухилення від оплати проїзду.

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