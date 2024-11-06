У Харкові чоловік викрав автівку, запевнивши водія евакуатора, що це його транспорт

Автівку вдалося знайти, а чоловіку повідомили про підозру.

Ілюстративне зображення: avtosos

29-річний чоловік у Шевченківському районі Харкова викликав евакуатор, щоб вкрасти Volkswagen. Він запевнив водія транспорту, що це його автівка. Про це повідомили в поліції Харківської області.

Зокрема, зазначається, що до чергової частини райуправління звернулася жінка із заявою про те, що невідомі викрали її автомобіль.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до викрадення причетний мешканець міста.

«Зловмисник побачив на вулиці Клочківській автомобіль, що був припаркований біля під’їзду тривалий час. Він викликав евакуатор, запевнив водія евакуатора, що цей транспортний засіб належить йому та (ред: він) має документи. Після чого автівку доставили за адресою, вказаною порушником», - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Автівку вдалося знайти, а чоловіку повідомили про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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