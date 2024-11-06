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Камала Гарріс не виступатиме у ніч виборів – відео обстановки в штабі

08:59, 6 листопада 2024
Команда Гарріс продовжує працювати над підрахунком голосів, прихильники розходяться.
Камала Гарріс не виступатиме у ніч виборів – відео обстановки в штабі
Штаб-квартира Гарріс
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Кандидатка від демократів на пост президента США Камала Гарріс не звертатиметься до виборців та ЗМІ у ніч виборів. ЇЇ виступ може відбутись лише вранці за американським часом, повідомляє AP News.

Співголова передвиборчої кампанії Гарріс, Седрік Річмонд, повідомив, що хоча віце-президент не виступатиме цієї ночі, її команда продовжить боротьбу, аби кожен голос був підрахований. «Нам ще потрібно порахувати голоси. У нас ще є держави, які ще не покликані. Ми продовжуватимемо всю ніч боротися за те, щоб кожен голос був підрахований, щоб кожен голос зарахувався», — сказав Річмонд на вечірці в Університеті Говарда.

Наразі багато прихильників уже залишили захід, і штаб Гарріс поступово порожніє.

Натомість, в штабі Дональда Трампа ситуація виглядає більш оптимістичною. Прихильники веселяться та співають, чекаючи на його виступ в конференц-центрі Палм-Біч. Очікується, що Трамп вийде до своїх прихильників після того, як прибуде з Мар-а-Лаго.

Як раніше повідомлялося, понад 95% шансу перемоги у виборах Дональда Трампа –  прогнозує The New York Times.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Крім того повідомлялося, республіканці також зміцнили свою позицію, забезпечивши контроль над Сенатом завдяки ключовим перемогам: Берні Морено в Огайо, Джим Джастіс у Західній Вірджинії та Деб Фішер, яка зберегла своє місце в Небрасці.

Штаб-квартира Гарріс

Штаб-квартира Трампа

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США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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