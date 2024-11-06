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Навіть без технічних проблем IQ – тест успішно склала б лише невелика група кандидатів в апеляції – ВККС

15:20, 6 листопада 2024
Отримані під час тестування на когнітивні здібності результати у ВККС назвали «катастрофічними».
Навіть без технічних проблем IQ – тест успішно склала б лише невелика група кандидатів в апеляції – ВККС
Джерело фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів підбили своєрідні підсумки тестування на когнітивні здібності двох груп кандидатів на посади суддів апеляційних судів, які намагалися скласти IQ – тест 4-5 листопада 2024 року.

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», 5 листопада ВККС скасувала результати тестування на когнітивні здібності двох груп кандидатів у апеляційні суди з цивільної спеціалізації.

Підставою для такого рішення стали технічні проблеми з програмним забезпеченням програми тестування, які суттєво вплинули на результат і викликали численні скарги учасників конкурсу. Більшість скарг була на «зависання» програми та надто повільну її роботу. Затримка в роботі програми могла складати від десятків секунд до декількох хвилин.

Крім того, вже після тестування чимала кількість кандидатів поскаржилася, що завдання, які їм довелося вирішувати, були значно складніше ніж вони розраховували побачити.

Разом з тим, як повідомляла «Судово-юридична газета», «чистий» результат, який кандидати на посади суддів отримали після завершення процедури тестування, виявився достатньо песимістичним – прохідний бар’єр (108,75 бали зі 145 максимальних балів) за наявними даними подолали лише 17,7% кандидатів.

6 листопада Секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак у Facebook повідомив, що отримані претендентами на посади суддів апеляційних судів результати, навіть без урахування технічних проблем під час тестування, можна вважати «катастрофічними».

Згідно до висновку члена ВККС, навіть якщо б тестування на когнітивні здібності пройшло без технічних проблем, то загальний результат був би ненабагато краще.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС апеляційні суди конкурс

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