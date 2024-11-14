Конкурс до ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали всього 74 кандидати зі 100

А 13 претендентів на посади суддів Антикорупційного суду взагалі не з’явилися на тестування.

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Кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду, як суду першої інстанції, 14 листопада 2024 року склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду в межах конкурсу на 15 вакантних посад суддів ВАКС.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів (75%) зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

Всього до тестування було допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС.

Однак, 14 листопада на тестування з’явилися всього 87 претендентів на посади суддів Антикорупційного суду.

За підсумками тестування, 74 кандидати склали тестування вдало (3 з них отримали максимально можливий бал – 150 балів).

Однак одразу 13 претендентів на посади суддів ВАКС не змогли набрати прохідний бал.

З результатами тестування кандидатів на посади суддів ВАКС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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