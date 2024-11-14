Конкурс в ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели всего 74 кандидата из 100

А 13 претендентов на должности судей Антикоррупционного суда вообще не явились на тестирование.

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Кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда, как суда первой инстанции, 14 ноября 2024 года прошли тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса на 15 вакантных должностей судей ВАКС.

Напомним, что для того, чтобы пройти к следующему этапу – практическому заданию, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла (75%) из 150 максимально возможных баллов. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

Всего к тестированию было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС.

Однако 14 ноября на тестирование явились всего 87 претендентов на должности судей Антикоррупционного суда.

По итогам тестирования, 74 кандидата сдали тестирование удачно (3 из них получили максимально возможный балл – 150 баллов).

Однако сразу 13 претендентов на должности судей ВАКС не смогли набрать проходной балл.

С результатами тестирования кандидатов на должности судей ВАКС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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