Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Конкурс до Апеляційної палати ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали 49 кандидатів з 61

13:55, 15 листопада 2024
При цьому 8 претендентів на посади суддів Апеляційної палати ВАКС взагалі не з’явилися на тестування.
Конкурс до Апеляційної палати ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали 49 кандидатів з 61
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидати на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 15 листопада 2024 року склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Апеляційної палати ВАКС в межах конкурсу на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів (75%) зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

Всього до тестування було допущено 61 кандидата на посади суддів АП ВАКС.

Однак, 15 листопада на тестування з’явилися всього 53 претенденти на посади суддів АП ВАКС.

За підсумками тестування, 49 кандидатів склали тестування вдало (2 з них отримали максимально можливий бал – 150 балів).

Однак 4 претендентів на посади суддів АП ВАКС не змогли набрати прохідний бал.

Також зазначимо, що з 11 суддів ВАКС, що взяли участь у конкурсі, вдало подолали бар’єр у вигляді тестування 10 суддів Антикорупційного суду. 

З результатами тестування кандидатів на посади суддів АП ВАКС можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 14 листопада тестування також складали кандидати на посади суддів ВАКС як першої інстанції.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС ВККА конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директорка Дніпропетровського НДІ судових експертиз Мінюсту Анастасія Купріянова: оцінка знищеної нерухомості на окупованій території може проводиться дистанційно за наданими матеріалами

Директорка Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Анастасія Купріянова радить не зволікати із оцінкою збитків від збройної агресії російської федерації, адже нанесена шкода має бути належним чином зафіксована.

Конкурс до Апеляційної палати ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали 49 кандидатів з 61

При цьому 8 претендентів на посади суддів Апеляційної палати ВАКС взагалі не з’явилися на тестування.

Кабмін дозволив платити військовим, які беруть участь у Курській операції, додаткову винагороду до 100 тисяч грн

Право на виплату додаткової винагороди також отримали працівники НАБУ і поліцейські, які беруть участь у Курській операції.

Кабмін змінив критерії бронювання – буде щомісячна перевірка, а для приватного сектору потрібні «білі» зарплати у 20 тисяч грн

Нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат – Денис Шмигаль.

Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя має визначити, хто з кандидатів стане членом ВККС – Оксана Андрійчук або Віталій Крикливий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики