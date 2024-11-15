Конкурс до Апеляційної палати ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали 49 кандидатів з 61

При цьому 8 претендентів на посади суддів Апеляційної палати ВАКС взагалі не з’явилися на тестування.

Джерело фото: ВККС

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Кандидати на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 15 листопада 2024 року склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Апеляційної палати ВАКС в межах конкурсу на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів (75%) зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

Всього до тестування було допущено 61 кандидата на посади суддів АП ВАКС.

Однак, 15 листопада на тестування з’явилися всього 53 претенденти на посади суддів АП ВАКС.

За підсумками тестування, 49 кандидатів склали тестування вдало (2 з них отримали максимально можливий бал – 150 балів).

Однак 4 претендентів на посади суддів АП ВАКС не змогли набрати прохідний бал.

Також зазначимо, що з 11 суддів ВАКС, що взяли участь у конкурсі, вдало подолали бар’єр у вигляді тестування 10 суддів Антикорупційного суду.

З результатами тестування кандидатів на посади суддів АП ВАКС можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 14 листопада тестування також складали кандидати на посади суддів ВАКС як першої інстанції.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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