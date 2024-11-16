У Черкасах суд відправив за ґрати 50-річного чоловіка, який не з’явився до ТЦК

Обвинувачений, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до ТЦК.

У Черкасах засуджено 50-річного місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляла Черкаська обласна прокуратура, прокурор у суді довів, що обвинувачений, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - заявили у відомстві.

У прокуратурі додали, що вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

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