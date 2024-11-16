В Черкассах суд отправил за решетку 50-летнего мужчину, который не явился в ТЦК

Обвиняемый, будучи пригодным к военной службе и состоя на военном учете, без уважительных причин не явился в ТЦК.

В Черкассах осужден 50-летний местный житель, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщала Черкасская областная прокуратура, прокурор в суде доказал, что обвиняемый, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в Черкасский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальную поддержку для отправки в воинскую часть, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки.

«Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период», - заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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