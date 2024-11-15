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Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн

13:40, 15 ноября 2024
Право на выплату дополнительного вознаграждения также получили работники НАБУ и полицейские, участвующие в Курской операции.
Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн
Источник фото: armyinform.com.ua
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Как писала «Судебно-юридическая газета», еще 20 августа Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11483, внесенный Президентом, по которому воины, участвующие в Курской операции, и которые будут участвовать во всех других на территории РФ, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Вместе с тем, изменения в подзаконные акты Кабмин принял 15 ноября.

Так, на заседании правительства 15 ноября внесены изменения в постановление Кабмина от 30.12.2015 №1161 «О порядке подтверждения статуса лиц, принимающих непосредственное участие в антитеррористической операции и/или осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, осуществляемые путем проведения операции Объединенных сил (ООС), и/или осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, с целью применения льготы по налогообложению военным сбором» и в постановление от 28.02.2022 №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

В соответствии с этими изменениями предусмотрено на период действия военного положения выплачивать военнослужащим, выполняющим воинскую обязанность на территории государства-агрессора, при их непосредственном участии в осуществлении и/или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. гривен за каждые 30 дней (суммарно начисленных) выполнения таких задач.

Также распространены на лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и полицейских, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно на территории государства-агрессора в период осуществления указанных мер, выплату дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких мероприятиях.

Предусмотрено включение в приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен лиц, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), полученным при исполнении воинской обязанности на территории государства-агрессора, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или находятся в отпуске для лечения после ранения в связи с получением тяжелого ранения по заключению (постановлением) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии.

Распространено на лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно на территории государства-агрессора, право применения льготы по налогообложению военным сбором.

Кроме того, Кабмин предусмотрел, что в случае гибели лиц, выполнявших воинскую обязанность на территории государства-агрессора, во время их непосредственного участия в осуществлении или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн. гривен.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ Кабинет Министров Украины

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