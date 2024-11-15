Кабмін дозволив платити військовим, які беруть участь у Курській операції, додаткову винагороду до 100 тисяч грн

Право на виплату додаткової винагороди також отримали працівники НАБУ і поліцейські, які беруть участь у Курській операції.

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Як писала «Судово-юридична газета», ще 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 11483, внесений Президентом, за яким воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Разом з тим, зміни до підзаконних актів Кабмін прийняв 15 листопада.

Так, на засіданні уряду 15 листопада внесені зміни до постанови Кабміну від 30.12.2015 №1161 «Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Обʼєднаних сил (ООС), та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором» і до постанови від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».

Відповідно до цих змін передбачено на період дії воєнного стану виплачувати військовослужбовцям, які виконують військовий обовʼязок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із збройною агресією проти України, додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Також поширено на осіб рядового i начальницького складу ДСНС, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та поліцейських, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо на території держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких заходах.

Передбачено включення до наказів про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 тис. гривень осіб, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), отриманим при виконанні військового обов’язку на території держави-агресора, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, або перебувають у відпустці для лікування після поранення у зв'язку із отриманням тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії.

Поширено на осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо на території держави-агресора, право застосування пільги з оподаткування військовим збором.

Крім того, Кабмін передбачив, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн. гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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