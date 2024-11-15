Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 15 листопада

Уряд вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами та схвалив Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій.

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Постанови Верховної Ради України «Про зміну і встановлення меж міста Сновська Корюківського району Чернігівської області». Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Сновська Корюківського району Чернігівської області, збільшивши територію міста на 330,1000 гектара земель, та затвердити територію міста Сновська загальною площею 1620,1000 гектара земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі адміністративно-територіальної одиниці міста Сновська.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу». Законопроектом пропонується привести законодавство України у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання у відповідність до законодавства ЄС з метою виконання зобовʼязань в рамках Угоди про асоціацію, а саме імплементувати норми Регламенту Європейського Парламенту і Ради N 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про встановлення вимог для акредитації і ринкового нагляду, що стосується торгівлі продукцією, та анулювання Регламенту (ЄЕС) N 339/93, та Рішення Європейського Парламенту і Ради N 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про загальну структуру (систему) маркетингу продукції та анулювання Рішення Ради N 93/465/ЄЕС. Проектом Закону передбачено внесення змін до ЗУ «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» у частині: збалансованого представництва зацікавлених сторін у структурі національного органу України з акредитації; встановлення принципу неконкурентності національного органу України з акредитації з національними органами акредитації держав-членів ЄС; визначення умов проведення національним органом України з акредитації транскордонної акредитації; встановлення принципу визнання в Україні результатів акредитації органів з оцінки відповідності, проведеної національними органами з акредитації держав-членів ЄС, які отримали позитивні результати взаємного оцінювання в рамках європейської регіональної організації з акредитації; взаємодії з Європейською Комісією та органами влади держав-членів ЄС в рамках Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, а національного органу України з акредитації щодо взаємодії із національними органами з акредитації держав-членів ЄС; передбачення відповідальності субʼєктів господарювання, які вводять в обіг або надають на ринку продукцію за її відповідність вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до неї, а також за забезпечення точної та повної інформації стосовно своєї продукції відповідно до вимог технічних регламентів тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану». Законопроектом пропонується встановити, що в період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування: набувачами гуманітарної допомоги для задоволення потреб населення в перевезеннях є комунальні підприємства - автомобільні перевізники та комунальні підприємства - перевізники міського електричного транспорту; визнаються гуманітарною допомогою автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену, з метою їх використання у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу; гуманітарна допомога не може бути відчужена або передана у користування комунальними підприємства - автомобільними перевізниками та комунальними підприємствами - перевізниками міського електричного транспорту іншим фізичним або юридичним особам за будь-якими правочинами, крім безоплатного відчуження або передачі у користування іншому набувачу гуманітарної допомоги. Пропонується також встановити, що не вважається використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку використання комунальними підприємства - автомобільними перевізниками та комунальними підприємствами - перевізниками міського електричного транспорту транспортних засобів у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу в період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 04.07.2017 N 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» з метою приведення її у відповідність до ЗУ N 3813-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», зокрема, в частині назви, вступної частини постанови та назви переліку, який передбачено затвердити цією постановою.

- Внесено зміни до Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком. Передбачено можливість подання документів для отримання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, уповноваженим представником резидента. Уточнено вимоги до оформлення документів, що додаються до заяви для отримання висновку; визначено випадки, коли заява на одержання висновку не підлягає розгляду Мінекономіки із прийняттям відповідного рішення. Передбачено можливість залишення заяви на одержання висновку без руху для усунення резидентом або його уповноваженим представником виявлених недоліків. Визначено порядок оформлення висновку відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Передбачено таку підставу для відмови у видачі висновку як застосування до субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних економічних та інші обмежувальних заходів згідно із ЗУ «Про санкції» тощо.

- Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, з метою приведення його у відповідність до міжнародних договорів України та посилення державного контролю за обігом засобів і речовин у звʼязку з їх особливою небезпечністю для життя і здоровʼя людей. Доповнено новими позиціями наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів такі списки: особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено; наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено; психотропні речовини, обіг яких обмежено; психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю; прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю; прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

- Внесено зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і госпітальних кластерів та встановлення їх меж з метою встановлення особливостей організації функціонування спроможної мережі госпітального округу в м. Київ. У складі спроможної мережі м. Києва визначено: надкластерні заклади охорони здоровʼя, кластерні заклади охорони здоровʼя, надавачів медичних послуг, які надають первинну медичну допомогу, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із пунктами постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Передбачено, що надкластерними закладами охорони здоровʼя у м.Києві відповідно до потреб населення у медичному обслуговуванні визначаються: багатопрофільні лікарняні заклади для дорослих; багатопрофільні лікарняні заклади для дітей; заклади охорони здоровʼя, які виконують функцію головного центру з організації і надання медичної і реабілітаційної допомоги за відповідними напрямами (онкологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний, перинатальний). Кластерними закладами охорони здоровʼя у м. Києві визначаються багатопрофільні лікарняні заклади для дорослих тощо.

- Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Доповнено підрозділ «Закупівля обладнання для закладів охорони здоровʼя, зокрема для кластерних та надкластерних» розділу «Закупівля обладнання для закладів охорони здоровʼя, зокрема для кластерних та надкластерних, закладів охорони здоровʼя МОЗ та Державного управління справами, а також для оснащення лабораторій Держлікслужби, закупівля товарів в рамках реалізації проекту щодо створення лабораторій синтезу радіофармацевтичних лікарських засобів» новою позицією «Комп'ютерний томограф».

- Затверджено, з метою виконання зобовʼязань України, що випливають із положень Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, та запровадження національного механізму координації взаємодії державних органів для надання допомоги відповідно до інструменту Ukraine Facility, забезпечення захисту фінансових інтересів України та ЄС, Порядок управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України. Визначено Міністерство економіки Національним координатором, який діє як єдиний контактний пункт між державними органами та Європейською Комісією для забезпечення загального процесу координації дій з надання допомоги згідно з інструментом Ukraine Facility (в рамках Компонентів І, ІІ та III) і забезпечення захисту фінансових інтересів ЄС; Міністерство фінансів - незалежним органом аудиту, який повинен забезпечувати разом з Державною аудиторською службою проведення аудиту виконання Плану України, відповідно до Компонента I; Державну аудиторську службу - органом, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану, зокрема, під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про насіння і садивний матеріал», ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин» та з метою запровадження електронної системи реєстрів у галузі рослинництва «е-рослинництво», Порядок створення та функціонування електронної системи реєстрів у галузі рослинництва «е-рослинництво». Передбачено, що складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва «е-рослинництво» є База даних сортів (яка складається із взаємоповʼязаних електронних реєстрів: Реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державного реєстру патентів на сорти рослин, а також Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин), Державний реєстр субʼєктів насінництва та розсадництва, Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстр органів з оцінки відповідності, Реєстр сертифікатів на насіння та /або садивний матеріал. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)», від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру субʼєктів насінництва та розсадництва», від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності», від 21.12.2016 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», від 19.09.2018 № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин», від 19.09.2018 № 757 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин», від 26.09.2018 № 774 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні». Внесено зміни до Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.10.2018 N 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)» та постанови КМУ від 15.11.2019 N 1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України N 2697-IX «Про Митний тариф України», а також задля удосконалення та спрощення здійснення контрольних процедур у пунктах пропуску через державний кордон.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів. Передбачено обовʼязковість закупівлі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шкільних автобусів, спеціально обладнаних місцями для перевезення маломобільних груп населення, місцями для супроводжуючих та для крісел колісних у кількості, що відповідає кількості дітей з особливими освітніми потребами, які належать до відповідних груп та здобувають освіту у закладах дошкільної, загальної середньої освіти територіальної громади незалежно від форми здобуття освіти. У разі відсутності дітей з особливими освітніми потребами, які проживають/здобувають освіту на території територіальної громади, розпорядники субвенції за місцевими бюджетами забезпечують придбання для закладів загальної середньої освіти такої громади щонайменше одного автобуса, спеціально обладнаного місцями для перевезення маломобільних груп населення, місцями для супроводжуючих та для крісел колісних.

- Внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, Порядку ведення Державного реєстру артезіанських свердловин та Порядку ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин. Уточнено завдання функціонування зазначених реєстрів, розмежовано повноваження адміністратора та публічного реєстратора в частині первинного та подальшого наповнення реєстрів. Уточнено перелік заходів з ведення реєстрів; врегульовано порядок внесення змін до наявної у реєстрах інформації тощо.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 30.12.2015 N 1161 «Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Обʼєднаних сил (ООС), та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором» і від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану». Передбачено на період дії воєнного стану виплачувати військовослужбовцям, які виконують військовий обовʼязок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із збройною агресією проти України, додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань. Поширено на осіб рядового i начальницького складу ДСНС, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо на території держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, виплату додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких заходах. Передбачено включення до наказів про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 тис. гривень осіб, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), отриманим при виконанні військового обов’язку на території держави-агресора, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, або перебувають у відпустці для лікування після поранення у зв'язку із отриманням тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії. Поширено на осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо на території держави-агресора, право застосування пільги з оподаткування військовим збором. Передбачено, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн. гривень.

- Включено до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки «Спортивний комплекс ТОВ «Київська дитяча волейбольна академія» (м. Київ).

- Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, з метою розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією РФ, для компенсації зменшення ресурсу місцевих бюджетів у 2024 році до довоєнного 2021 року.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. Передбачено, що у 2024 році залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, наданої у 2023 році за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення», можуть бути перерозподілені між проектами і заходами обласними, Київською міською військовими адміністраціями за пропозиціями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних військових адміністрацій (у разі їх утворення), районних у м. Києві держадміністрацій з урахуванням цільового призначення субвенції. Погодження переліків проектів і заходів, між якими перерозподіляються залишки субвенції, здійснюється відповідно до пунктів 6-9 цих Порядку та умов.

- Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та перелік професій для професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 17.04.2008 № 366 «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, на території України та оформлення необхідних документів» і від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку». Передбачено, що перевезення у формі лікарських засобів наркотичних засобів та/або психотропних речовин у кількості, що не перевищує 200 кілограмів, може здійснюватися без залучення суб’єкта охорони державної форми власності. Питання охорони вантажу в дорозі вирішується керівником суб’єкта господарювання з урахуванням конкретних обставин.

- Внесено зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Передбачено можливість надання Національним антидопінговим центром платних послуг з: організації та проведення тестувань спортсменів для цілей допінг-контролю, які є членами міжнародних спортивних федерацій, спортивних федерацій, спортивних клубів України, інших організацій, за їх зверненням, а також спортсменів за зверненням антидопінгових організацій іноземних держав, понад обсяг тестувань, фінансування яких передбачено за рахунок коштів державного бюджету; проведення обробки результатів таких тестувань; проведення розслідування порушень антидопінгових правил; проведення заходів (семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, інших заходів) із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність спортивних федерацій, спортивних клубів України, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту за їх зверненнями; оцінки, планування, впровадження та перевірки інформаційних та освітніх програм із запобігання застосуванню допінгу у спорті.

- Затверджено, на виконання рішення РНБО України від 22.10.2024 «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів», уведеного в дію Указом Президента України від 22.10.2024 N 732, Положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, Порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії встановлення інвалідності. Установлено, що до введення в дію ЗУ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» з 01.01.2025 експертиза щодо встановлення інвалідності для повнолітніх осіб проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, до складу яких можуть входити лікарі, що мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування, та Центром оцінювання функціонального стану осіб. При цьому проведення оцінювання повсякденного функціонування особи організовується в кластерних та надкластерних закладах охорони здоровʼя та здійснюється з використанням електронної системи оцінювання повсякденного функціонування особи після початку її функціонування. Передбачено, що повноваження, права і обовʼязки медико-соціальних експертних комісій щодо проведення медико-соціальної експертизи, Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ припиняються 31.12.2024.

- Погоджено зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності загальною площею 781,0986 га, що перебувають у постійному користуванні державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та розташовані на території Золотоніського району Черкаської області, з категорії земель лісогосподарського призначення на категорію земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з метою їх подальшої передачі у постійне користування національному природному парку «Нижньосульський» для збереження та використання національних природних парків.

- Схвалено Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках. Метою Стратегії є підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС, забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій та створення сприятливих умов для досягнення стратегічних цілей щодо формування конкурентоспроможного, стійкого і диверсифікованого аграрного сектору (сільське господарство, харчова і переробна промисловість), що забезпечує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, помʼякшення наслідків зміни клімату, зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.

- Затверджено новий склад Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоровʼя та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

- Схвалено проект Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Комітету з питань рибальства Організації економічного співробітництва та розвитку. Участь в роботі зазначеного Комітету, серед іншого, розширить можливості інформування міжнародної спільноти про український рибогосподарський сектор, стан впровадження реформ в галузі рибного господарства та успішні практики у цьому напрямі, вплив збройної агресії РФ на українське рибальство та аквакультуру.

- Перейменовано, на виконання Постанови ВРУ N 3984-IX «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Новомосковську районну державну адміністрацію Дніпропетровської області на Самарівську районну державну адміністрацію Дніпропетровської області, Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області, Червоноградську районну державну адміністрацію Львівської області на Шептицьку районну державну адміністрацію Львівської області, Красноградську районну державну адміністрацію Харківської області на Берестинську районну державну адміністрацію Харківської області.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній академії педагогічних наук на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології» на 839,3 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України» на 839,3 тис. гривень для забезпечення виплати довічної плати за звання дійсним членам (академікам), які отримують щомісячну довічну плату за звання, і членам-кореспондентам, які отримують щомісячну довічну плату за звання.

- Затверджено Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року.

- Визнано за доцільне залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації системного проекту «Друга позика на підтримку політики розвитку «Основи зростання» в розмірі до 1,051 млрд. доларів США. Схвалено проект листа Уряду України до Світового банку стосовно політики розвитку.

- Схвалено проект Додаткової угоди № 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Укладання Додаткової угоди № 2 створить правові підстави для виділення ЄС коштів для фінансування у 2025 році безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів початкової школи відповідно до нової програми безкоштовного харчування для учнів початкової школи, яка була оголошена Президентом України у вересні 2024 року.

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