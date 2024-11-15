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Соцстрахування по-новому без черг та зайвих документів – Уряд підтримав реформу

14:01, 15 листопада 2024
Уряд схвалив реформу соціального страхування, у 2025 році допомога українцям зміниться.
Соцстрахування по-новому без черг та зайвих документів – Уряд підтримав реформу
Джерело фото: news.dtkt.ua
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Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, розроблений Міністерством соціальної політики, який передбачає реформування системи соціального страхування протягом 2025 року. Мета змін – забезпечити більш швидку, комплексну та ефективну підтримку громадянам, які зіткнулися з важкими хворобами чи травмами. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Основні нововведення реформи:

  1. Комплексна підтримка замість бюрократії:

Допомога надаватиметься одразу після встановлення лікарем тимчасової непрацездатності, без необхідності отримувати статус інвалідності.

Людина отримає доступ до соціальних послуг, реабілітації, ліків, а також технічних засобів (протези, ортези, крісла тощо) без черг і зайвих документів.

  1. Покращена реабілітація:
  • Потребу в реабілітації визначатимуть мультидисциплінарні команди (лікарі, соціальні працівники, психологи тощо).
  • Термін реабілітації може бути продовжений до 1 року (замість нинішніх 4 місяців).
  • Протягом цього часу держава забезпечить фінансову та соціальну підтримку.
  1. Оцінка працездатності:
  • Замість статусу інвалідності оцінюватимуть працездатність для допомоги у поверненні до роботи.
  • Аналіз даних здійснюватиметься дистанційно, без додаткових зборів документів чи проходження комісій.
  1. Фінансова підтримка:
  • Виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю триватимуть весь період реабілітації.
  • Для осіб із повною втратою працездатності страхові виплати суттєво зростуть.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила: «Система соціального страхування має працювати для людей. Тому хочемо трансформувати її так, щоб людина, яка зіткнулась з хворобою чи травмою, весь час відновлення отримувала необхідну допомогу і кваліфікований супровід. Маємо забезпечити тим, хто потребує підтримки, не лише виплати під час непрацездатності, а й умови, що максимально сприятимуть людині  відновитись і знову стати повноцінним і активним членом суспільства».

Що залишиться незмінним:

  • Статус інвалідності зберігатиметься для тих, хто його вже має.
  • Всі пільги для осіб з інвалідністю залишаться чинними.
  • Реформа не передбачає скорочення виплат чи соціальних гарантій, а навпаки – підвищення підтримки.

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страхування Кабінет Міністрів України Мінсоцполітики реформа

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