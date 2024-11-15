Соцстрахування по-новому без черг та зайвих документів – Уряд підтримав реформу

Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, розроблений Міністерством соціальної політики, який передбачає реформування системи соціального страхування протягом 2025 року. Мета змін – забезпечити більш швидку, комплексну та ефективну підтримку громадянам, які зіткнулися з важкими хворобами чи травмами. Про це повідомило Мінсоцполітики.
Основні нововведення реформи:
Допомога надаватиметься одразу після встановлення лікарем тимчасової непрацездатності, без необхідності отримувати статус інвалідності.
Людина отримає доступ до соціальних послуг, реабілітації, ліків, а також технічних засобів (протези, ортези, крісла тощо) без черг і зайвих документів.
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила: «Система соціального страхування має працювати для людей. Тому хочемо трансформувати її так, щоб людина, яка зіткнулась з хворобою чи травмою, весь час відновлення отримувала необхідну допомогу і кваліфікований супровід. Маємо забезпечити тим, хто потребує підтримки, не лише виплати під час непрацездатності, а й умови, що максимально сприятимуть людині відновитись і знову стати повноцінним і активним членом суспільства».
Що залишиться незмінним:
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