Соцстрахование по-новому без очередей и лишних документов – Правительство поддержало реформу

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, разработанный Министерством социальной политики, который предусматривает реформирование системы социального страхования в течение 2025 года. Цель изменений - обеспечить более быструю, комплексную и эффективную поддержку гражданам, которые столкнулись с тяжелыми болезнями или травмами. Об этом сообщило Минсоцполитики.
Основные нововведения реформы:
Помощь будет предоставляться сразу после установления врачом временной нетрудоспособности, без необходимости получать статус инвалидности.
Человек получит доступ к социальным услугам, реабилитации, лекарствам, а также техническим средствам (протезы, ортезы, кресла и т.д.) без очередей и лишних документов.
- Потребность в реабилитации будут определять мультидисциплинарные команды (врачи, социальные работники, психологи и т.д.).
- Срок реабилитации может быть продлен до 1 года (вместо нынешних 4 месяцев).
- В течение этого времени государство обеспечит финансовую и социальную поддержку.
- Вместо статуса инвалидности будут оценивать работоспособность для помощи в возвращении к работе.
- Анализ данных будет осуществляться дистанционно, без дополнительных сборов документов или прохождения комиссий.
- Выплаты в связи с временной нетрудоспособностью будут продолжаться весь период реабилитации.
- Для лиц с полной потерей трудоспособности страховые выплаты существенно возрастут.
Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила: «Система социального страхования должна работать для людей. Поэтому хотим трансформировать ее так, чтобы человек, который столкнулся с болезнью или травмой, все время восстановления получал необходимую помощь и квалифицированное сопровождение. Должны обеспечить тем, кто нуждается в поддержке, не только выплаты во время нетрудоспособности, но и условия, максимально способствующие человеку восстановиться и снова стать полноценным и активным членом общества».
Что останется неизменным:
- Статус инвалидности будет сохраняться для тех, кто его уже имеет.
- Все льготы для лиц с инвалидностью останутся в силе.
- Реформа не предусматривает сокращения выплат или социальных гарантий, а наоборот - повышение поддержки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.