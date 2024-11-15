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Соцстрахование по-новому без очередей и лишних документов – Правительство поддержало реформу

14:01, 15 ноября 2024
Правительство одобрило реформу социального страхования, в 2025 году помощь украинцам изменится.
Соцстрахование по-новому без очередей и лишних документов – Правительство поддержало реформу
Источник фото: news.dtkt.ua
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Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, разработанный Министерством социальной политики, который предусматривает реформирование системы социального страхования в течение 2025 года. Цель изменений - обеспечить более быструю, комплексную и эффективную поддержку гражданам, которые столкнулись с тяжелыми болезнями или травмами. Об этом сообщило Минсоцполитики.

Основные нововведения реформы:

  1. Комплексная поддержка вместо бюрократии:

Помощь будет предоставляться сразу после установления врачом временной нетрудоспособности, без необходимости получать статус инвалидности.

Человек получит доступ к социальным услугам, реабилитации, лекарствам, а также техническим средствам (протезы, ортезы, кресла и т.д.) без очередей и лишних документов.

  1. Улучшенная реабилитация:

- Потребность в реабилитации будут определять мультидисциплинарные команды (врачи, социальные работники, психологи и т.д.).

- Срок реабилитации может быть продлен до 1 года (вместо нынешних 4 месяцев).

- В течение этого времени государство обеспечит финансовую и социальную поддержку.

  1. Оценка трудоспособности:

- Вместо статуса инвалидности будут оценивать работоспособность для помощи в возвращении к работе.

- Анализ данных будет осуществляться дистанционно, без дополнительных сборов документов или прохождения комиссий.

  1. Финансовая поддержка:

- Выплаты в связи с временной нетрудоспособностью будут продолжаться весь период реабилитации.

- Для лиц с полной потерей трудоспособности страховые выплаты существенно возрастут.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила: «Система социального страхования должна работать для людей. Поэтому хотим трансформировать ее так, чтобы человек, который столкнулся с болезнью или травмой, все время восстановления получал необходимую помощь и квалифицированное сопровождение. Должны обеспечить тем, кто нуждается в поддержке, не только выплаты во время нетрудоспособности, но и условия, максимально способствующие человеку восстановиться и снова стать полноценным и активным членом общества».

Что останется неизменным:

- Статус инвалидности будет сохраняться для тех, кто его уже имеет.

- Все льготы для лиц с инвалидностью останутся в силе.

- Реформа не предусматривает сокращения выплат или социальных гарантий, а наоборот - повышение поддержки.

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