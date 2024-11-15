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Женщины теперь будут столярами, слесарями и машинистами — Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин

13:20, 15 ноября 2024
Правительство утвердило экспериментальный проект для обучения и трудоустройства женщин в тех областях, где они были традиционно недостаточно представлены.
Женщины теперь будут столярами, слесарями и машинистами — Кабмин утвердил список профессий для трудоустройства женщин
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Кабинет министров на заседании 15 ноября утвердил экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в тех сферах, где они были традиционно недостаточно представлены.

«Соглашено предложение Министерства экономики, Государственного центра занятости по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта и перечень профессий для профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они традиционно недостаточно представлены», — отметил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как указывает народный депутат Алексей Гончаренко, в пояснительной записке отмечается, что из-за полномасштабного вторжения в Украину возник дефицит кадров, но работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.

Также нардеп обнародовал список профессий для обучения женщин для будущего трудоустройства.

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Кабинет Министров Украины женщины

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